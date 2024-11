Pocketpair avslører dokumenter og informasjon om søksmålet mot The Pokémon Company, og det ser ut til at handlingen tykner

HQ

Kontroversen om The Pokémon Company og Nintendos søksmål mot Pocketpair, studioet bak Palworld, eskalerer til et nytt nivå. Tidligere i dag offentliggjorde det japanske studioet bak Early Access-suksessen fra tidligere i år dokumenter om det pågående søksmålet, og i beskrivelsen av fakta kommer de med en tilslørt beskyldning mot den japanske lommemonstergiganten.

Tilsynelatende ble de tre patentene som TPC beskylder Pocketpair for å krenke, arkivert og godkjent måneder etter spillets utgivelse 19. januar. En av dem ble faktisk angivelig akseptert i august 2024, ifølge uttalelsen på nettstedet.

Verken Nintendo eller The Pokémon Company har i skrivende stund svart på denne informasjonen, men i spillernes øyne er det ikke et lovende bilde som tegnes for spillgiganten, og det er heller ikke heldig med tanke på timingen, bare noen måneder før lanseringen av den nye maskinvareæraen i 2025.

Hva synes du om søksmålssituasjonen mellom TPC, Nintendo og Pocketpair?