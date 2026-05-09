Pokémon blir toalettpapir i et nytt bisart Nintendo-produkt

Nintendo er vanligvis svært strenge når det gjelder hvem som får lov til å bruke varemerkene deres, med høye standarder for kvalitet og tillatt bruk. Senest denne uken sa for eksempel Marios skaper, Shigeru Miyamoto, at han hadde forbudt Illumination å inkludere noen som helst seksuelle referanser i The Super Mario -filmene.

På den annen side ser det ikke ut til å være noe problem med Pokémon på toalettpapir. Nerdist rapporterer at Renova har gitt ut en serie med Pokémon-dopapirruller med 79 forskjellige monstre. Så hvis du alltid har følt at for eksempel Lapras eller Rayquaza burde spyles ned i toalettet en gang for alle, kan du nå gjøre det til en realitet... bokstavelig talt.

Dessverre er dette Pokémon-pyntede toalettpapiret bare tilgjengelig i Sør-Korea, men det finnes sikkert en importør eller noen på eBay som kan hjelpe deg med å få tak i et par ruller. Så er det bare å la Pikachu og de andre lommemonstrene hjelpe deg selv etter de tøffeste tacokveldene.