Shigeru Miyamoto har forbudt skitne vitser i Super Mario-filmene

The Super Mario Galaxy Movie fortsetter å feie over billettkontoret, og hadde nylig premiere i Japan (flere uker etter lanseringen i Vesten). Filmen har fått noe blandede kritikker, og mange har ment at det halsbrekkende tempoet var litt for høyt, noe Shigeru Miyamoto imidlertid bestrider.

I et intervju med den japanske publikasjonen Crank om filmen ble Miyamoto spurt om hva han tenker på når han lager en film der barn er den primære målgruppen, og han svarte blant annet at det ikke kommer til å være noen skitten humor (oversatt med Copilot) :

"Jeg ser på barn som 'voksne som bare har litt mindre kunnskap'. Derfor vil jeg ikke få dem til å le av skitne vitser, og jeg har forbudt Chris å bruke dem (ler). Men det er tydeligvis ikke derfor Wario ikke er med! Action er noe som både voksne og barn forstår like godt, så jeg tror at hvis vi fokuserer på action, blir det en film som ikke blir kjedelig."

Som vi nylig rapporterte, ser det ut til at arbeidet med oppfølgeren allerede er i full gang, med en planlagt lansering i 2028. Forhåpentligvis dukker Wario opp da, men vi bør tydeligvis ikke regne med noen seksuelle ordspill.