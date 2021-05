Pokémon Brilliant Diamond og Shining Pearl slippes i november

Du ser på Annonser

Da Nintendo bekreftet remakene av Pokémon Diamond- og Pokémon Pearl-remakene i februar nøyde de seg med å si at de etterlengtede nyutgavene ville lanseres en gang i år. Det viser seg at det japanske selskapet ikke er redd for konkurranse.

For nå har vi fått vite at Pokémon Brilliant Diamond og Pokémon Shining Pearl vil lanseres på Nintendo Switch den 19. november. Noe mer nytt enn det får vi ikke vite, så vi får se om Nintendo forteller mer om planene de har for nyhetssommeren de neste dagene eller ukene.