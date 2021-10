Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl - De mest interessante tilføyelsene og forbedringene

HQ

De kommende månedene kommer til å bli veldig interessante for Pokémon-fans. I november slippes Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl, som er remakes av Diamond og Pearl på Nintendo DS, og i begynnelsen av det nye året vil serien endelig ta et steg inn i en stor åpen verden med Pokémon Legends: Arceus.

Nylig ga Nintendo og utvikleren ILCA oss en nærmere kikk på førstnevnte. Og selv om interessen selvfølgelig er størst rundt det splitter nye prosjektet, er det nok også mange som gleder seg til å besøke eller vende tilbake til Pokémons fjerde generasjon, som blant annet introduserte online multiplayer til serien.

Her er de viktigste tingene vi lærte innen spillets lansering på Nintendo Switch den 19. november.

Visuelt er spillet en blandet godtepose

Da Pokémon Brilliant Diamond/Shining Pearl ble presentert tidligere i år, var det mye delte meninger om spillets grafiske stil. I stedet for å gå for samme (relativt) detaljerte stil som de nyeste kapitlene i serien, har utvikleren valgt en såkalt chibi-stil med små, sjarmerende karaktermodeller. Med det likner spillet i høy grad originalen.

Den litt sukkersøte stilen vil neppe falle i alles smak. Men etter å ha sett mer gameplay og flere skjermbilder, er jeg likevel positivt overrasket over hva utvikleren har klart å skape med simple verktøy. Flotte lyseffekter og refleksjoner vekker omgivelsene til live, og ved nærmere inspeksjon har teksturene en overraskende stor detaljgrad.

I kampene har de valgt de samme karaktermodellene som i de nyere spillene, og både pokémon og trenere er langt mer detaljerte. Den visuelle kontrasten mellom utforskning og kamper skaper en interessant dynamikk i likhet med det originale Final Fantasy VII. Dessverre virker selve kampene utrolig statiske. Med mer enn 450 pokémon inkludert i spillet, er det naturligvis vanskelig å lage unike animasjoner for hver enkelt. Men vi kan vel tillate oss å forvente litt mer enn den trege morgengymnastikken vi får servert her når man utfører angrep.

Åpne omgivelser gjemmer seg under overflaten

Med en liknende grafisk stil og en identisk historie likner Shining Pearl/Brilliant Diamont på overflaten de originale spillene. Men under jorden er det en overraskelse. Som i originalen tilbyr et stort nettverk av tunneler som går i hele Sinnoh-regionen på en rekke aktiviteter. Det vil si at du blant annet kan grave etter ressurser i et lite minispill og bygge din egen hemmelige base.

Det mest interessante innholdet i tunnelene er imidlertid helt nytt. Sinnoh Grand Underground inneholder en rekke Pokémon Hideaways, som er store, åpne huler med lukkede økosystemer. Her kan du utforske jungler, ørkener, vulkanske grotter og mye mer i jakten på sjeldne pokémon du ikke kan fange andre steder. Samtidig ligger ikke landskapet her på et rutenett, men er bygget opp mer naturlig, noe som skiller det fra resten av eventyret. Siden pokémon også streifer fritt og ikke lenger gjemmer seg bak tilfeldige møter, likner dette litt mer på Pokémon Sword/Shield.

Multiplayer er kraftig forbedret

Onlinemulighetene har, ikke overraskende, blitt forbedret og effektivisert sammenliknet med de opprinnelige Diamond og Pearl. I online-huben The Union Room kan du både velge mellom et lokalt rom (Bluetooth), slik at du kan kjempe med vennene dine akkurat som i gamle dager med link-kabelen, eller du kan få tilgang til det globale rommet (Wi-Fi), som lar deg duellere og bytte pokémon med trenere fra hele verden.

Samtidig lar spillet deg endelig realisere drømmen om å ta fatt på et ekte (om enn begrenset) eventyr med andre pokémon-trenere slik vi kjenner det fra den animerte serien. Det er nemlig mulig å utforske Sinnoh Grand Underground med vennene dine. Dessverre er det ingen unike aktiviteter designet for flere spillere, og det virker litt snålt å se en rekke nesten identiske trenere på skjermen samtidig. Men det er utvilsomt et skritt i en meget interessant retning.

Ikke alt handler om kamp

Som i nesten alle RPG-spill er kamp og utforskning øverst på Pokémon Shining Pearl/Brilliant Diamond-menyen. Men det betyr ikke at det ikke er tid til å hengi seg til de søte skapningene med den store merchandise-appellen. For eksempel kan du ta opptil seks pokémon med deg i Amnity Square Park, hvor det ikke er krav om pokéballer eller hundebånd.

Du kan også delta i skjønnhetskonkurranser med dine pokémon. Her skal du gjennom tre runder, hvor du bedømmes etter angrep, fremtreden og dans - sistnevnte gjennom et simpelt rytmespill. Gameplayet er meget likt de tilsvarende konkurransene i de originale spillene, men visuelt er det i en helt annen liga med fargerike animasjoner og masser av effekter. Som en fin liten bonus kan du nå også designe din egen pokéball med klistremerker, som gir forskjellige lysende effekter når de små skapningene settes fri.

Mindre forbedringer og endringer

Mye har skjedd i løpet av de siste 15 årene siden lanseringen av de originale spillene, og heldigvis har ILCA inkludert en rekke "quality-of-life"-forbedringer. HM-evner som Cut og Surf som lar deg passere hindringer og er nødvendig for å komme videre, er lett tilgjengelig krever ikke lenger at de læres som angrep. I stedet lagres de i Pokétch - en multifunksjonell digital enhet som opprinnelig var tilgjengelig via berøringsskjermen på Nintendo DS, men som nå kan hentes opp med et tastetrykk.

Det er nå også mulig å få en pokémon til å følge etter deg, og i stedet for å følge deg hakk i hel, beveger de seg nå mer realistisk og på forskjellige avstander avhengig av hastigheten din. Men det er ikke bare tilføyelser i denne remaken. Det originale spillets Game Corner, der du kan spille på spilleautomater, er nemlig fjernet - sannsynligvis for å imøtekomme europeiske standarder der enhver representasjon av gambling umiddelbart fører til en aldersgrense på 18+.

Til slutt vil jeg også påpeke at innhold fra Pokémon Platinum (den oppgraderte versjonen av de originale spillene) tilsynelatende ikke er inkludert - da jeg spurte om det var tilfellet, lød svaret i hvert fall: "Dette er en remake av Diamond/Pearl."