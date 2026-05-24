Pokémon Go er fortsatt populær, men en oppfølger er tilsynelatende utelukket

Husker du for nøyaktig ti år siden, da det plutselig samlet seg mengder av unge mennesker foran statuer, veggmalerier og andre prominente landemerker rundt om i byen, og kollektivt sveipet på smarttelefonskjermene sine med stor iver? Årsaken var selvfølgelig Pokémon Go, som faktisk fyller ti år den 6. juni.

Det ble et fenomen, ikke bare blant erfarne lommemonsterjegere, men utallige mennesker fra alle samfunnslag prøvde spillet etter hvert, noe som beviste at mosjon og frisk luft absolutt kan gå hånd i hånd med videospill. Selv i dag er Pokémon Go fortsatt enormt populært, og stadig nye fans slutter seg til rekkene.

I fjor kjøpte den saudiarabiske mobilspillgiganten Scopely opp Niantic (studioet bak Pokémon Go) for svimlende 3,5 milliarder dollar. På oppkjøpstidspunktet forsikret de imidlertid alle om at det ikke var noen store endringer i vente som følge av dette. Og tilsynelatende mente de virkelig det, for i et intervju med GamesIndustry.biz forklarer Scopely-sjef Ed Wu nå at de ikke har noen planer om å gi ut en oppfølger til det, tilsynelatende noensinne :

"Jeg tror at det å gjøre en oppfølger innen en franchise er ganske tydelig ikke den riktige tingen å gjøre. Det er et så stort fellesskap på grunn av måten spillene våre kan være en del av folks liv uansett hvor de går, uansett hvordan de utforsker verden. Å lage en oppfølger som splitter fellesskapet, gir ikke like mye mening."

Det betyr imidlertid ikke at det ikke vil komme flere i fremtiden. Men hvis og når det skjer, vil det være noe helt nytt og derfor ikke en Pokémon Go 2 :

"Hvis og når vi gjør noe nytt, må det virkelig være fra en annen vinkel, men fortsatt med denne tanken om å inspirere folk til å utforske verden sammen."

Hva synes du om denne tilnærmingen, og er Pokémon Go 2 noe du personlig håper på?