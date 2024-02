Pokémon Go og anime-serien Pokémon Horizons samarbeider neste uke

HQ

Den animerte serien Pokémon Horizons ble som kjent lansert i Storbritannia i desember i fjor og kommer til Netflix i mange land neste uke, nærmere bestemt 7. mars. For å feire et nytt eventyr med nye figurer, gjør serien et spesielt samarbeid med Pokémon Go.

Mobiltittelen vil være vertskap for et event fra 5.-11. mars med Pikachu i kapteinslue (som seriens nye Pikachu), som har det nye Volt Tackle-angrepet. I tillegg kommer Chacadet og dens evolusjoner Ceruledge og Armarouge også snart til spillet. De menneskelige hovedpersonene i Pokémon Horizons, Liko og Roy, vil også dukke opp som bakgrunnselementer hvis du tar et bilde inne i spillet.

I tillegg til disse nye Pokémon vil det også være spesielle opptredener av Pikachu, Squirtle, Charmander, Eevee og Bulbasaur iført partyhatter bare i dag på Pokémon Go for å feire Pokémon-dagen.

På Pokémon Presents ble det også annonsert et nytt Pokémon Legends og en mobilversjon av Pokémon TGC kalt Pocket.