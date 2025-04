Pokémon Go utvikleren Niantec sier opp 68 ansatte etter det saudiske oppkjøpet

HQ

Det var her om dagen at vi meldte at vi ikke skulle forvente noen store endringer på Pokémon Go som følge av at det saudiarabiske Public Investment Fund (PIF) har kjøpt opp utvikleren Niantic. Og det høres jo bra ut, men dessverre er ikke overtakelsen helt uten konsekvenser.

Som det ofte er tilfelle når kapitalsterke giganter overtar en utvikler, vil det dessverre føre til oppsigelser. GameDeveloper.com rapporterer nå at minst 68 personer vil bli permittert fra 20. mai. Niantic-sjef John Hanke sier at dette vil tillate dem å "operere som en oppstartsorganisasjon, fokusert på veien videre", noe som tilsynelatende betyr at "noen roller ikke vil være påkrevd gitt vårt nye fokus".

Han kommer også med noen vennlige ord, som dessverre ikke hjelper de som nettopp har mistet levebrødet sitt:

"Vi setter stor pris på de talentfulle personene som har hjulpet oss hit og for deres mange bidrag, og vi vil støtte dem når de går over til nye muligheter"

Til tross for forsikringer om at Pokémon Go ikke vil bli påvirket, er det sannsynlig at noen av de minst 68 permitterte medarbeiderne var involvert i tittelen i en eller annen kapasitet - noe som betyr at den fortsatt kan føle indirekte effekter.