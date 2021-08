Pokémon Legends Arceus får turbaserte kamper og nye pokémon

HQ

Fra første stund ble det ganske klart at Pokémon Legends Arceus vil være et langt mer åpent lommemonsterspill enn de vi vanligvis får fra Game Freak, så spekulasjonene har gått om dette også betyr at kampene vil skje i sanntid. Det blir dog ikke tilfellet.

Som lovet fikk vi nytt fra blant annet Pokémon Legends Arceus i dag, og som forventet var det i form av en trailer. Den avslører blant annet at kampene fortsatt vil være turbaserte når du påkaller en av vennene dine, men om du ikke rekker å gjøre det må du prøve å komme deg unna illsinte villdyr. Alt er uansett ikke helt likt, for man kan velge mellom et "Strong"- eller "Agile"-system som både endrer noen kommandoer og hvordan kampene foregår. Blant annet vil det kunne hende at en part for utføre noe flere ganger på rad som følge av hvilke styrker og svakheter de har.

Vi får også se noen nye varianter av velkjente skapninger, helt nye pokémon, noen av de ulike måtene vi kan komme fra A til B på og mye mer, så Pokémon Legends Arceus virker å bli et friskt pust når det slippes i januar.