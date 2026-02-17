Pokémon Pokopia Omega Force setter seg høye mål når de samler sitt største utviklingsteam noensinne

HQ

Mange ble overrasket da Nintendo annonserte Pokémon Pokopia i fjor høst, et Animal Crossing-lignende spill med deres elskede lommemonstre. Det ser ut til å gi en helt ny vri på klassisk samleri, og lar oss bygge en koselig verden for oss selv, våre venner og våre Pokémon.

Det er imidlertid ikke Nintendo og Game Freak selv som primært utvikler spillet, men Koei Tecmos Omega Force-studio, og i et intervju med Famitsu sier regissør Takuto Edagawa at listen er satt høyere enn vi trodde, ettersom det er utviklerens største team noensinne som jobber med det (oversatt med Bing) :

"Jeg kan ikke gi deg et spesifikt antall personer, men dette er det største antallet personer som har vært involvert i noen tittel utviklet av ω-Force (Omega Force) til dags dato."

I det samme intervjuet forklarer seniordirektør Shigeru Omori også den noe ukonvensjonelle beslutningen om å gjøre Ditto til hovedpersonen :

"Vi bestemte helt fra begynnelsen av prosjektet at Ditto skulle være hovedpersonen. Pokémon er ikke så flinke til å bruke verktøy, så vi tenkte at Ditto, som kan forvandle seg til et menneske, ville være perfekt. Dessuten kan Ditto bruke mange bevegelser."

Nå vet vi det. Vi fikk faktisk spille Pokémon Pokopia for tre uker siden, og du kan lese inntrykkene våre her. Spillet slippes eksklusivt for Switch 2 den 5. mars.