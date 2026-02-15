Pokémon Pokopia vil ha rikelig med innhold etter rulleteksten

HQ

Den kommende sandkassen Pokémon Pokopia ser ut som det kan være en av IPs største spinoffs hittil. Så snart det ble avslørt, sammenlignet folk spillet med Animal Crossing, men det ser ut til at Pokémon Pokopia ser ut til å være en mye mer håndterbar sandkasseopplevelse.

I en samtale med IGN forklarte spillets regissør Takuto Edagawa at Pokémon Pokopia tar mellom 20 og 40 timer å fullføre. "Så for dette spillet er hovedmotivasjonen for dette spillet vanligvis ikke å gå til slutten [rulletekster]. Hele konseptet er å skape en verden med Pokémon og leve med Pokémon. I gjennomsnitt vil det imidlertid ta mellom 20 og 40 timer, men det avhenger av hvordan spillerne spiller spillet," forklarte han.

"Det er flere ting å oppleve etter at rulleteksten er ferdig. Så det kommer an på hva du mener med innhold, men jeg tror at spillerne blir oppmuntret og motivert til å fortsette å spille spillet."

Så selv om du tror du har gjort alt etter 40 timer, ser det ut til at spillet vil være spekket med mye å gjøre etter rulleteksten. Hvis du vil lese mer om noen praktiske erfaringer med Pokémon Pokopia, sjekk ut forhåndsvisningen vår her.