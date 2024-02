Pokémon Scarlet and Violet åpner feiringen av Pokémon-dagen med en ny regional form for Voltorb.

HQ

Det er mye surr rundt neste ukes Pokémon Presents. Ryktene går stadig sterkere om at vi får en ny del av serien i år, enten en ny Pokémon Legends eller den etterlengtede nyinnspillingen av Pokémon Black and White.

Det får vi uansett vite tirsdag 27. september. Men det betyr ikke at vi ikke kan begynne å feire Pokémon-dagen allerede nå, for Pokémon Scarlet and Violet har startet et masseutbrudd med en ny, aldri før sett regional form. Det er Hisuian Voltorb, som vil dukke opp sammen med den vanlige Kanto-varianten og Foongus i hele Paldea.

Det er også mye større sjanse for å finne Shiny Pokémon ved disse masseopptredenene, så det ser ut til at det er på tide å fylle opp Pokéballene og gå ut og fange noen. Pokémon Violet and Scarlet Mass Outbreaks-arrangementet varer til 28. februar kl. 00:59 CET.

Hisuian Voltorb // Reddit

Takk, Serebii.