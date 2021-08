Pokémon Unite kommer til mobiler den 22. september og får mer innhold

HQ

Pokémon Unite har jo faktisk fått en relativt god mottakelse blant noen DOTA-fans og fler, så dagens nyhet er nok mer interessant enn man skulle tro for noen måneder siden. Allerede i juni fikk vi fastslått at spillet skulle bli tilgjengelig på mobiler en gang i september, men nå vet vi akkurat når og litt mer om fremtidsplanene.

Dagens korte trailer avslører at Pokémon Unite slippes på Android og iOS den 22. september, og disse utgavene vil som lovet fungere sammen med Switch-utgaven. Siden vi uansett er inne på Switch-konsollen skal det nevnes at vi også nå vet at Mamoswine og Sylveon skal komme til spillet "snart", samtidig som at vi minnes på at alle som logger inn før 1. september får en Zeraora-lisens.