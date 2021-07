For en måned siden kunngjorde The Pokémon Company at det MOBA-lignende lommemonsterspillet Pokémon Unite ville bli tilgjengelig på Nintendo Switch en gang i juli, noe de klarer med god margin.

I dag har vi fått en ny trailer som avslører at Pokémon Unite slippes på Switch førstkommende onsdag, altså den 21. juli. Helt til slutt får vi også vite at alle som spiller før den 31. august får en Zeraora gratis.