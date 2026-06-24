Poncle deler et nytt Vampire Crawlers-veikart, og dette gir faktisk mening

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Da det ble bekreftet at Vampire Crawlers allerede hadde solgt over en million eksemplarer, reagerte utvikleren Poncle på nyheten ved å dele en plan for hva som var planlagt for spillet, og for å si det enkelt: den ga ikke mye mening i det hele tatt... Heldigvis er den uavhengige utvikleren tilbake med en ny plan som gir mye mer mening enn den forrige.

I denne oppdaterte forhåndsvisningen av det som kommer, får vi et innblikk i de tre neste store oppdateringene som er planlagt for Vampire Crawlers, og det nevnes at den første skal hete «Death Parade». Denne oppdateringen vil introdusere fire nye kort, et nytt biom kjent som Moongolow, to nye karakterer (Sir Ambrojoe og Big Troubler), fire nye edelstener, fire nye arkaner og en relikvie som begrenser håndstørrelsen. Det er ikke nevnt noen utgivelsesdato for denne oppdateringen, men vi er lovet at den kommer i 2026, slik tilfellet også er med de andre oppdateringene som er delt i denne veikartet.

Den andre oppdateringen heter «Bone Deep» og vil innføre en ny sone, i tillegg til samme antall godbiter som ovenfor (dvs. to karakterer, fire kort, fire edelstener og fire arkaner). Dette tilbudet blir deretter effektivt fordoblet for den siste planlagte oppdateringen for 2026, med «Curdled Tunnels» som kommer etterpå og bringer med seg en ny «topphemmelig» sone, fire nye karakterer, syv nye kort, åtte nye edelstener og fire nye arkaner.

Selv om det ikke er oppgitt noen utgivelsesdatoer for noen av disse planene, kan du se den fullstendige veikartet nedenfor.