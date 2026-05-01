Vampire Crawlers er allerede en millionselger

Med tanke på den enorme suksessen til Vampire Survivors, virket det helt naturlig at utvikleren Poncles første utvidelse av IP-en også ville bli en hit. Se og se, Vampire Crawlers har debutert til en imponerende mottakelse.

Ikke bare likte vi virkelig tiden vår med spillet, mange fans har tydeligvis også gjort det. Det er bekreftet at Vampire Crawlers i løpet av sin første uke på markedet har klart å selge så mange som én million eksemplarer.

Poncle deler denne nyheten med en oppfølgingsmelding: "vi kan ikke fatte et så stort antall for vår første Vampire Survivors spin-off, det betyr så mye for oss! virkelig, takk til alle som har plukket opp spillet så langt!"

I tråd med at denne milepælen er nådd, har en ny hotfix for spillet blitt levert som skal fikse noen irriterende ytelses- og feilproblemer du kanskje har snublet inn i. Poncle har også delt veikartet for hva som ligger foran oss, som du kan se nedenfor, men du må bare gjøre det du kan av det ... Det vi vet er at det jobbes med alternativer som gjør det enklere å avslutte spillet, samt enklere tilgang til kortstokkvisninger, håndsortering, flere språk og en endeløs modus.