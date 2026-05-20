Portugals trener minnes Diogo Jota i 27+1-troppen til VM, inkludert Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo er offisielt en seks ganger VM-spiller, etter å ha blitt kalt Roberto Martínez i den endelige troppen for turneringen neste måned, bestående av 27 spillere pluss en, med henvisning til Diogo Jota, som døde i juli 2025, og vil være til stede i tankene til alle spillerne.

"Å miste Diogo var et uforglemmelig og veldig vanskelig øyeblikk, men allerede dagen etter var det opp til oss alle å kjempe for Diogos drøm og for det eksempelet han alltid var på landslaget vårt. Diogo Jotas ånd, styrke og eksempel er og vil alltid være det største plusset.

Cristiano Ronaldo skal spille sitt sjette VM, og blir dermed en av tre spillere i historien som har spilt seks utgaver av turneringen siden 2006, sammen med Lionel Messi og den meksikanske keeperen Guillermo Ochoa.

Portugal spiller vennskapskamper mot Chile og Nigeria, og deretter er de første VM-kampene mot DR Kongo, Usbekistan og Colombia.

Portugals tropp til VM 2026:

Målvakter:



Diogo Costa (Porto)



Jose Sa (Wolverhampton)



Rui Silva (Sporting)



Ricardo Velho (Genclerbirligi)



Forsvarsspillere



Diogo Dalot (Manchester United)



Matheus Nunes (Manchester City)



Ruben Dias (Manchester City)



Nelson Semedo (Fenerbahce)



Joao Cancelo (Barcelona)



Nuno Mendes (Paris St-Germain)



Gonçalo Inacio (Sporting)



Renato Veiga (Villarreal)



Tomas Araujo (Benfica)



Midtbanespillere



Ruben Neves (Al-Hilal)



Samu Costa (Mallorca)



Joao Neves (Paris St-Germain)



Vitinha (Paris St-Germain)



Bruno Fernandes (Manchester United)



Bernardo Silva (Manchester City)



Angripere



Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)



Joao Felix (Al-Nassr)



Francisco Trincao (Sporting)



Francisco Conceicao (Juventus)



Pedro Neto (Chelsea)



Rafael Leao (AC Milan)



Gonçalo Guedes (Real Sociedad)



Gonçalo Ramos (Paris St-Germain)

