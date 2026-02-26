Powerplex blir spillbar fighter i Invincible VS

HQ

Med rundt to måneder igjen til lansering deler utvikleren Skybound Entertainment fortsatt oppdateringer og kunngjøringer om hva Invincible VS vil inneholde når fansen hopper inn på den første dagen den 30. april.

For dette formål har nå enda en karakter blitt bekreftet for startoppstillingen av superhelter, med dette er høyspentskurken Powerplex. Den motstridende karakteren som har en av Invincibles mørkeste bakgrunnshistorier, en som viste seg å være for mye for Aaron Paul til å fortsette å gi stemme til ham i den animerte serien, vil være til stede i spillet og ønsker endelig å slå tilbake mot Invincible.

Når det gjelder hva Powerplex tilbyr, forklarer den offisielle beskrivelsen: "Tidligere GDA-forsker ble høyspent skurk, Powerplex - alias Scott Duvall - er en mann full av sorg etter at søsteren og niesen hans ble drept under ødeleggelsen av Chicago, og han klandrer Invincible for deres død. Powerplex utnytter sin evne til å omdanne bevegelsesenergi til elektrisitet, og lar sitt intense hat og ubarmhjertige sinne drive ham mot et vanvittig hevntokt, med katastrofale resultater. På Invincible VS er han en avstandskjemper som kan holde motstanderne under press og kontrollere avstanden ved hjelp av elektrifiserte luftangrep og utmerket mobilitet på bakken, noe som gir mulighet for brutale kombinasjonsrekker."

Sjekk ut traileren for Powerplexs ankomst i Invincible VS nedenfor.