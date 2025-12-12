Pragmata forhåndsinnleder The Game Awards-seremonien med utgivelsesdato og Nintendo Switch 2-versjon bekreftet

HQ

Det har gått flere forsinkelser og flere år siden Capcom klarte å finne den rette retningen for sin sci-fi-actiontittel Pragmata. Vi visste allerede at slutten på utviklingen var nær da de i fjor sommer bekreftet at det endelige utgivelsesvinduet ville være 2026, og nå har vi den nøyaktige datoen. Pragmata vil bli utgitt 24. april 2026 på PC, PS5, Xbox Series og... Nintendo Switch 2. Det stemmer, en ny plattform er bekreftet som Pragmata vil ankomme i tide til lansering.

Selv om det ikke var en del av traileren på The Game Awards-seremonien, dukket det opp på pre-showet med en ny gameplay, som du kan se nedenfor.