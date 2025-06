Pragmata: Glem løping og skyting, her handler alt om hacking og sprengning

HQ

Det har vært en veldig merkelig vei for Capcoms Pragmata. Avslørt for mange år siden, med en interessant og uvanlig kunngjøringstrailer, gikk spillet deretter inn i en lang søvn, slik at mange lurte på om det noen gang faktisk ville våkne. Det er på grunn av denne hendelsen at den nylige kunngjøringen faktisk føltes ganske overraskende og uventet, noe som bare føles mer og mer av en overraskelse nå som jeg har hatt sjansen til å faktisk spille en del av Pragmata.

Jepp, som en del av en nylig tur til Capcoms hovedkvarter i Storbritannia, hadde jeg sjansen til å oppleve en kort del av spillet for å få en kort forståelse av prosjektet som Capcom har tenkt å levere neste år. Siden dette bare var en veldig kort smakebit av spillet, vil jeg ikke berøre historien, da dette bare ble glanset over i en kort oppsummeringsmelding, et raskt sammendrag som i hovedsak uttalte følgende.

Hovedpersonen Hugh har fått i oppdrag å dra til et av menneskehetens anlegg på månen for å sjekke det, men da han ankommer, river et massivt jordskjelv basen fra hverandre og Hugh faller dypt ned i dens indre, et fall som virket som slutten for helten vår. Heldigvis er en hjelpsom ung jente, som tilfeldigvis er en avansert androide, kjent som Diana, på plass for å lappe Hugh sammen og beskytte ham mot de andre robotene som holder til på månebasen, roboter som er langt fra vennligsinnede. Med dette i bakhodet må Hugh finne en måte å sende en radio hjem til jorden for å rapportere om den forferdelige situasjonen, og til slutt også finne en måte å vende hjem på, med Diana ved sin side.

Demoen begynner umiddelbart i et NASA-punk-lignende anlegg der Hugh må skjerpe seg for å overleve og overvinne en robottrussel som angriper ham. Det er her Pragmata avslører det første trikset i ermet, ettersom du ikke bare kan bruke enkeltskudd, automatisk lading Grip Gun for å sprenge robotene i stykker med en gang. Hver robot har et panser som er for sterkt for Hughs arsenal, men heldigvis har Diana en løsning: Hun kan hacke hver robot for å avsløre sårbarhetene, slik at Hugh kan slå tilbake og gjøre skade. Hackingprosessen presenteres også som et minispill der du må sikte på en robot og deretter gå videre gjennom en rekke rutenettbokser, passere over blå fliser før du lander på en grønn flis til slutt for å vinne spillet og avsløre en robot. Det er en interessant idé som implementeres ved at spilleren trykker på handlingsknappene i riktig retning, det vil si at på PS5 ville Cross være å bevege seg nedover, mens Circle ville bevege seg til venstre i stedet. Å mestre dette ser ut til å være selve grunnlaget for kampene i Pragmata, og selv om det kan høres ut som et mer komplekst system å måtte forholde seg til i kampens hete, er det overraskende raskt og intuitivt, og tilfører en fin ekstra dimensjon.

Hacking er også en veldig sentral del av Pragmata, ettersom du vil komme over en rekke forskjellige noder og låste dører som må brytes opp ved hjelp av Dianas enorme datakraft, og det interessante er at Capcom har satt opp en rekke forskjellige minispill for hvert av disse unike hackingscenariene. Noen krever kanskje at du stiller opp stolpene ved å klikke på handlingsknappene for å rotere hver av de fire "leddene" slik at låsen spretter opp, mens andre vil være enkle klikk-minispill som effektivt har den mekaniske dybden til et quick-time event uten noen av de nødvendige raske responsene.

Hackingen går minst ett skritt videre også, ettersom du kan knuse kasser som er strødd rundt på nivået for å finne Decodes, som egentlig er forbruksbare hacking-boons som når de sendes gjennom under hacking-spillet øker mengden skade som hackede fiender får. Jeg ville bli overrasket om dette er den eneste typen Decode som Capcom har i butikken, men jeg kan ennå ikke bekrefte det, da bare en var til stede i denne demoen.

Det kan virke som om jeg fokuserer mye på dette hacking-systemet, men det er fordi mesteparten av demoen jeg fikk teste dreide seg om å skyte ned roboter og åpne låste dører. Det var en kort opplevelse som fungerte som en forsmak på hva som skulle komme, en forsmak som tegnet et bilde av et spill som jeg nesten ikke hadde noen anelse om hva jeg kunne forvente når jeg gikk inn Capcoms dører.

Uansett, våpnene og robotene. Hugh vil tilsynelatende opprettholde Grip Gun til enhver tid, et verktøy som nesten ligner Isaac Clarkes Plasma Cutter fra Dead Space. Dette er et enkeltskuddsverktøy som er omtrent det minst effektive våpenet du kan bruke, da det også er våpen som Shockwave Gun og Stasis Net, med det første som et hagle-lignende verktøy med høy skade som slår med enorm effekt når du er på nært hold, og sistnevnte er et kontrollsystem som bedøver og låser alle robotfiender som er fanget i dets nærhet. Den største haken med Pragmata er at disse våpnene ikke er permanent i utstyret ditt, for når du går tom for ammunisjon, må du slippe dem og finne nye hvis du vil bruke dem igjen. Det er en interessant vri på kamp og ammunisjonsøkonomi, som ikke er på langt nær så krevende som en overlevelsesskrekk, men som får deg til å stille spørsmål ved om du trenger å bruke opp ammunisjonen eller om du bør spare kraftigere utstyr til et senere tidspunkt.

Utover dette virker nivåene å være ganske lineære, og kombinerer kampmøter med løsning av miljøgåter, alt mens du går i én retning. Det er bosskamper, som jeg ikke hadde luksusen av å oppleve, og hemmeligheter å finne også, inkludert skjulte vegger å knuse for ekstra og praktisk plyndring. I tillegg kan du finne ekstra Cartridges, forbruksgjenstanden du bruker for å fylle Hughs helse til full styrke. På sistnevnte måte minner det litt om et Soulslike (dvs. Dark Souls' Estus Flasks), noe som er relativt likt med respawn-punkter som du kan finne i løpet av et nivå for å spare deg for å måtte gå tilbake. Men bortsett fra dette er det veldig tydelig at Pragmata er et actionspill, et spill som ikke ser ut til å ha mye av den fluffen som disse spillene kan gå i stå med. Du trenger ikke å bekymre deg for oppgradering av utstyr, sjeldenhet på gjenstander, lagerstyring, ingenting av det der.

Det er stort sett bare å skyte roboter og hacke terminaler, alt i en virkelig slående sci-fi NASA-punk-aktig verden. Det er på grunn av dette at jeg fant meg selv ganske underholdt av Pragamata og interessert i å se hvor Capcom fortsetter å ta denne serien frem til den eventuelle ankomsten i 2026.