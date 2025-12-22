Premier League-kamper på Boxing Day 2025 og spilleplan for neste helg

HQ

Å se fotball på Boxing Day (26. desember) er en over hundre år lang tradisjon i Storbritannia, men i år blir det bare én Premier League-kamp på denne dagen: Manchester United mot Newcastle.

På grunn av kamptrengsel, inkludert innenlandske og europeiske konkurranser, samt krav om at Premier League-kampene skal sendes i helgene (denne uken er Boxing Day på fredag), vil Premier League-programmet være som vanlig, med resten av kampene fordelt på lørdag og søndag.

Og i motsetning til andre fotballturneringer er det ingen vinterpause på engelsk fotball, noe som betyr at kampdag 19 vil bli spilt mellom 30. desember og 1. januar.

For sikkerhets skyld minner Premier League om at ingen Premier League-klubber vil spille to kamper med 60 timers mellomrom i løpet av kampuke 17, 18, 19 og 20 denne sesongen, for å sikre tilstrekkelig hviletid for spillere og stab.

Premier League-kamper på kampdag 18:

Fredag 26. desember:



Manchester United mot Newcastle: 20:00 GMT



Lørdag 27. desember:



Nottingham Forest mot Manchester City: 12:30 GMT



West Ham United mot Fulham: 15:00 GMT



Brentford mot AFC Bournemouth: 15:00 GMT



Liverpool mot Wolverhampton Wanderers: 15:00 GMT



Arsenal mot Brighton & Hove Albion: 15:00 GMT



Burnley mot Everton: 15:00 GMT



Chelsea mot Aston Villa: 17:30 GMT



Søndag 28. desember

Sunderland mot Leeds United: 14:00 GMTCrystal Palace mot Tottenham Hotspur: 16:30 GMT