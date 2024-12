Ruben Amorim føler seg "litt flau" over Manchester United-sangen sin

HQ

Rubén Amorim, Manchester Uniteds nye, unge og så langt suksessrike manager, har vunnet respekt hos de røde djevlene med solide triumfer, som 3-2 i Europa League eller 4-0 i Everton forrige helg, den bredeste Man United-seieren siden 2021.

Under den kampen begynte fansen å synge navnet hans til melodien av "Give It Up" av KC and the Sunshine Band. Den portugisiske treneren føler seg veldig beæret, men han liker det egentlig ikke.

"Jeg liker ikke sangen min - sier du sang? Jeg føler meg litt flau fordi jeg er trener. De må synge for spillerne og klubben. Jeg forstår og jeg setter virkelig pris på kontakten med supporterne, men jeg vil at de skal støtte laget og spillerne, for de er på banen og jeg er utenfor banen."

"Men jeg er veldig beæret over det, og jeg føler forbindelsen med supporterne, men vi vet at vi trenger resultater for å opprettholde det."

Kanskje Amorim er på vakt, for han vet hvor harde fansen kan være når ting ikke går bra. Og han har tross alt nettopp kommet til klubben.

Denne onsdagen, under midtukekampen i Premier League, møter Man United Arsenal (20:15 britisk tid), som ligger på andreplass i Premier League med 25 poeng. Det blir hans største utfordring så langt, og han vil få tilbake spillere som Bruno Fernandes og Lenny Yoro, som debuterer denne sesongen.

"Alt nå er en test uten så mange minutter å trene på, og vi må prøve å administrere minutter for spillerne. Noen spillere må tas av etter 60 eller 70 minutter, alt er en test."