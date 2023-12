HQ

Ben delte noen veldig positive tanker etter å ha spilt deler av et nesten ferdig Prince of Persia: The Lost Crown tidligere denne måneden, så jeg har noen gode nyheter til deg i kveld.

Ubisoft bekrefter at Prince of Persia: The Lost Crown har gått gull. Det betyr at spillet i korte trekk er ferdig utviklet og definitivt vil lanseres som planlagt den 18. januar.