Prince of Persia: The Sands of Time Remake Skuespilleren kritiserer "ødeleggende" avlysning

Kanselleringen av Prince of Persia: The Sands of Time Remake rammet fansen hardt da den ble kunngjort ut av det blå i forrige uke. Det virket som om vi nærmet oss utgivelsen av spillet, men nå har alt arbeid blitt forlatt. Dette kom ikke bare som et sjokk for oss, men også for folk som jobber med spillet. Spesielt skuespilleren Eman Ayaz kalte det "det mest ødeleggende øyeblikket i skuespillerkarrieren min."

I en video lagt ut på YouTube-kanalen hennes (fanget av PCGamer), snakker Ayaz om den vanskelige reisen hun foretok seg for å få rollen og håpet hun hadde for at den skulle starte karrieren hennes. "Da jeg fikk rollen, husker jeg at jeg gråt øynene mine ut. Og jeg har viet de siste tre årene av livet mitt til dette prosjektet og brukt disse årene på å bli kjent med teamet, som har blitt som en familie for meg", forklarer hun. "Jeg har sett det vokse gjennom utallige utviklingsstadier, og jeg har ventet og ventet på den dagen da det endelig skulle bli utgitt og jeg endelig kunne snakke om det."

Ayaz er nå alvorlig bekymret for fremtiden for karrieren sin. Hun er usikker på om hun vil kunne jobbe i USA, og hun kritiserer også underholdningsbransjen og dens risikoaversjon. "Dessverre handler ikke underholdningsbransjen egentlig bare om underholdning. Det handler om å sikre en kontantstrøm. Og det betyr at man tar beslutninger som behandler folks liv som følgeskader og kunst som engangsinnhold," sa hun.