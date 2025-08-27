Pro-palestinske demonstranter forstyrrer Israel-Premier Tech-laget under La Vuelta a España

HQ

Pro-palestinske demonstranter boikottet det israelske laget under La Vuelta a España etappe 5 på onsdag. Denne etappen, en lagtempo, kjøres med hele laget samtidig, noe som gjorde det veldig enkelt for demonstrantene å angripe hele Israel-Premier Tech-laget, åtte ryttere. Hendelsen ble vist på TV-kameraer.

En gruppe på rundt ti personer med palestinske flagg sto og blokkerte veien da det israelske laget skulle krysse den. Politiets motorsykler som eskorterte laget, fikk spredd demonstrantene, men de israelske rytterne måtte bremse ned i noen sekunder. De endte opp med å komme i mål 45 sekunder bak det beste laget, Emirates.

Som CyclingWeekly rapporterer, har lignende hendelser mot det israelsk-baserte laget forekommet i Giro d'Italia og Tour de France. Laget har ingen bånd til Israels regjering, men eieren, Sylvan Adams, har åpent støttet landet, som er i ferd med å invadere Gaza by og har drept over 60 000 mennesker i Gaza de siste to årene.

Tidligere i dag meldte vi at en av topprytterne, kanadiske Derek Gee, som ikke ble innkalt til La Vuelta, hadde valgt å forlate laget med henvisning til "legitime grunner".