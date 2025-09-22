Produsenten av Donkey Kong Bananza bekrefter ikke at Pauline er den samme i Super Mario Odyssey

HQ

Fans av tidslinjer og lenkede fortellinger mellom videospill har hatt en ganske intens helg, og alt på grunn av uttalelsene fra produsenten og regissøren av Donkey Knog Bananza på EAD Tokyo, Kenta Motokura, om hovedpersonene hans. Og mer spesifikt om figuren Pauline.

Som vi alle vet, er det en Pauline i en fremtredende rolle i Super Mario Odyssey, det forrige arbeidet til studioet som nylig gjenopplivet Donkey Kong i 3D etter 26 år uten nye utgivelser. Det ser ut til at teorier om at den unge Pauline i DK Bananza og den voksne Pauline i Super Mario Odyssey er den samme karakteren nå er rystet. Motokura har vært ganske unnvikende om det i et intervju med Famitsu. Tekstlig sa han slik :

"Det er ... Jada, utviklerne har et premiss, men jeg beklager. Jeg vil gjerne at du skal forestille deg det."

Litt senere, på spørsmål om nettopp dialogene og historiene som den 13 år gamle Pauline forteller i spillet, der hun ofte nevner bestemoren sin, vegrer Motokura seg igjen for å forklare "Beklager, det også ..."

At det ikke er åpent bekreftet at de er samme person, ville ødelagt ideen om Donkey Kong Bananza som en prequel til Super Mario Odyssey, men fansen har allerede måter å fylle ut disse hullene på. En av teoriene som har fått vind i seilene nå, er at Bananzas Paulines "bestemor" faktisk er den samme Pauline fra det originale Donkey Kong, som blir reddet av Jumpman (i denne teorien ville det være Mario og Luigis bestefar!) fra en gigantisk, sint Kong, som ikke ville være noen annen enn Cranky Kong. På denne måten ville det være en forbindelse til fortiden. Og en Pauline fra fremtiden, kanskje en datter av DKs unge venn, ville bli sangerinne og borgermester i New Donk.

