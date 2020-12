Produsenten for Bloodborne og Demon's Souls-remaken forlater Sony

Du ser på Annonser

Tidlig i desember rapporterte Eirik at tre store navn fra Sony Japan forlater studioet (blant dem finner vi Keiichiro Toyoma, som var regissør for både Silent Hill og Gravity Rush), og i julen kom det en ny beskjed via Twitter om enda et stort navn som forlater Sony.

Denne gangen er det Tereyuki Toriyama, produsent for både Bloodborne og remaken av Demon's Souls som har forlatt dem, og han skriver:

"I will be leaving SIE WWS JAPAN Studio at the end of Dec. To all the users who have supported JAPAN Studio so far, thank you so much! I will continue to take on the challenge of creating new game IPs in my new company, and I ask for your continued support."

Kort sagt skal han starte et eget studio og skape helt nye spillserier. Forhåpentligvis får vi vite mer om studiet i nærmeste fremtid, selv om han for øyeblikket teknisk sett fortsatt er hos Sony.

Takk, VGC