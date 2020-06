Du ser på Annonser

Project Cars var et meget bra bilspill. Project Cars 2 var enda bedre. Slightly Mad Studios tok med seg all erfaringen de hadde fått fra titler som GTR 2, Need for Speed: Shift og Test Driver: Ferrari Racing Legends, og spurte fansen for penger til å realisere simulatordrømmen i form av Project Cars. Siden den gang har de kjempet i toppen av denne sjangeren med titler som Assetto Corsa og iRacing. Med sin andre utgivelse kjempet det lille studioet fra utkanten av London med stormakter som Forza Motorsport og Gran Turismo, for ikke å snakke om simulatorstorhetene Raceroom og Rfactor. Så da jeg fikk høre at Slightly Mad var klar for å annonsere en tredje utgivelse i serien grep jeg muligheten til å bli oppdatert av studioet for å finne ut mer.

Før produsent Pete Morrish og esports manager Joe Barron fra Slightly Mad entret et onlinemøte med oss på mandag benyttet jeg muligheten til å se den cirka tyve minutter lange presentasjonen av Project Cars 3. Underveis i denne "bare se, ikke røre"-demoen viste de frem spillet i fra ulike vinkler, og selv om Ian Bell og hans fartsglade team ikke ønsker å røpe noe om hvilke biler, hvilke baner og hvilke disipliner som er inkludert i spillet var det tydelig at de ønsker å utvide markedet og sikte seg inn mot flere spillere enn før. Noe de allerede har hatt suksess med i Project Cars 2.

"Et av de viktigste aspektene for oss denne gangen var å lage et bilspill som aldri kompromisserer med det faktum at det simulerer realisme når det kommer til baneforhold, hvordan bilene oppfører seg og så videre, men samtidig ikke skremmer bort nye spillere som kanskje ikke er så blodfan. Vi vil gjøre Project Cars 3 lettere å sette seg inn i, enklere ved første øyekast med en lavere terskel. En del av dette består av å gjøre opplevelsen med å kjøre med kontroller bedre, og mer givende," kunne Morrish fortelle oss.

Presentasjonen minner mer om Forza Horizon enn Assetto Corsa med neongule piler, rosa navneskilt, blinkende ikoner og tekst i kursiv. Jeg ble faktisk litt overrasket over hvor arkadeaktig hele presentasjonen virket. Tidlig i intervjuet spurte jeg på generell basis om fokuset er rettet mer mot en enklere spillopplevelse, men Pete Morrish kunne forsikre meg om at dette er en misforståelse.

"Dette er en ren simulator, og vi har bygd spillet på samme fysikksystem som det stødige fundamentet vi lagde for Project Cars 2," forklarte produsenten. "Fysikken til bilene er finpusset enda mer og kjøringen er enda mer intens enn før. Samtidig prøver vi som sagt å utvide markedet for hvem som vil spille spillet vårt, og tiltrekke nye spillere ved å være mer inkluderende enn eksklusiv som jeg føler at noen av spillene i denne sjangeren kan være. Sjangeren bilspillsimulator kan fort bli litt kjedelig på grunn av dette, og jeg føler vi er bedre enn som så, og vil definitivt prøve å hindre at det skjer i Project Cars 3."

Tanken er selvsagt god. Jeg føler Slightly Mad lyktes med dette bedre enn sine konkurrenter i Project Cars 2, og å fortsette å bygge på dette konseptet er lurt. Samtidig ga presentasjonen meg vibber fra for eksempel Forza Motorsport 7 hvor Turn 10 prøvde å gjøre det samme, men tok det litt vel langt. Det spillet var litt for lett tilgjengelig, og inviterte nye spillere litt for mye, og ved å gjøre dette skremte de bort de hardbarka spillerne som hadde sverget til Microsoft sin Gran Turismo-utfordrer siden utgivelsen av Xbox. Det er selvsagt en risiko ved alt, og selv om grensesnittet kan slås av i Project Cars føles det litt fjollete ved første øyekast etter min mening.

Selv om jeg virkelig likte Project Cars 2 har jeg noen bekymringer rundt deler av spillet, og jeg ønsket å spørre Slightly Mad om de oppfattet problemene på lik linje med meg (og store deler av spillets brukergruppe). Project Cars 2 hadde mengder av innhold. Kanskje litt for mye spør du meg. Deler av spillet føltes som det var overflødig. Rundt 50 av de 170 bilene holdt aldri den samme høye standarden som resten av innholdet, og dette er noe Morrish er klar over.

"Vi vet, vi tok oss litt vann over hodet og det ble litt overfylt på enkelte områder. Noen biler hadde bedre kjørefysikk enn andre, og enkelte baner var underutviklet i forhold til andre. Dette er noe vi har jobbet hardt mot å hindre i denne utgaven. Jeg kan ikke love noe, men jeg tror oppriktig at Project Cars 3 vil føles langt smidigere. Vi har bedre fokus denne gangen."

Da de ble spurt om rallycross-delen fortsatt er med i spillet kunne de ikke gi noen kommentar. Det samme svaret fikk jeg da jeg spurte om antall biler som er med, og om spillet vil bli utgitt for PlayStation 5 og Xbox Series X. Foreløpig er alles lepper forseglet i noen måneder til. Spørsmålet blir da; kan Project Cars 3 forbedre det som allerede er et meget godt grunnlag, og tilby en kjøreopplevelse som engasjerer de allerede engasjerte spillerne, samtidig som de tiltrekker nye?