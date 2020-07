Project CARS 3 - Prøvekjøring

Du ser på Annonser

Så langt har Slightly Mad Studios gitt oss to utgaver av Project CARS-spillene, og i slutten av august kommer det tredje spillet i serien. Samtidig som utgivelsesdatoen nærmer seg med stormskritt var Bandai Namco snille nok til å gi meg muligheten til å prøve spillet slik statusen er nå. Her er hva jeg tenker etter første prøvekjøring.

Det finnes noen nye tilskudd som er interessante i Project CARS 3. Først ute er det nye «FTUE- First-time user experience»-verktøyet som gjør det enklere for ferske simulatorførere å finne de riktige innstillingene i spillet. I stedet for å finne ut hvilke hjelpemidler jeg skal aktivere, og hvor vanskelig jeg bør sette AI til å være, hjelper dette verktøyet meg med å avgjøre dette. Personlig har jeg spilt såpass mye bilspill opp gjennom årene at det ikke ble nødvendig for meg, men jeg kan definitivt se at det kan være kjekt for de som har spilt mindre.

Et annet nytt tilskudd vi ikke har sett i spillserien tidligere er muligheten til å eie og endre på biler. Endelig kan jeg kjøpe den bilen jeg ønsker, og endre både utseende og prestasjon på den. I bunn og grunn kan jeg bruke Mitsubishi Lanceren jeg låser opp tidlig i spillet i en rekke andre bilklasser etter hvert som jeg oppgraderer bilen i løpet av karrieren. Karrieredelen fungerer som vi kjenner fra de fleste andre bilspill; jeg kjører forskjellige utfordringer i ulike klasser hvor jeg starter med biler uten de helt store hestekreftene, frem til jeg låser opp muskelbilene.

For de av oss som ikke nødvendigvis liker å spille bilspill på nett mot andre, er Rivals en kjærkommen måte å spille mot andre enn bare AI. Her kjører jeg alene, men mot tider andre spillere har satt som jeg må konkurrere mot. Under Rivals finnes tre kategorier: Hot Lap, Pacesetter og Breakout. I Hot Lap gjelder det å sette beste rundetider, i Pacesetter gjelder det å ha best gjennomsnittlig rundetid over tre runder, og i Breakout gjelder det å knuse bokser som står både på og utenfor banen jeg vanligvis kjører på, og jo mer fart jeg har når jeg treffer disse, jo mer poeng får jeg. Hver av disse utfordringene har egne topplister som avgjør hvor mange poeng jeg får, og dertil hvilken divisjon jeg blir plassert i. Jo høyere divisjon, jo bedre belønninger.

Det som teller mest i en bilspillsimulator er uansett kjørbarheten, og dette virker det som Slightly Mad-gjengen har klart å balansere bra. Følelsen av å prøve å kjøre rundt en sving i litt for stor hastighet, eller på vått underland føltes veldig realistisk både med ratt og pedaler, og med kontroller. Kontrollersystemet er blitt totalt renovert i denne versjonen, og spillet føles langt bedre med kontroller enn det har gjort tidligere. Enten jeg brukte mitt Logitech G29-ratt eller min Astro C40-kontroller følte jeg hver sving, hver nedbremsing og hver akselerasjon. Project CARS 3 leverer en flott følelse av å kjøre fort.

Men hva mangler spillet? Vel, rallycross er helt ute av spillet. Noen av oss likte dette veldig godt i forgjengeren, men siden Codemaster og Dirt Rally har den offisielle lisensen for både baner og biler virker det som Slightly Mad Studios har rettet fokuset sitt mot det de kan best, og de gjør en god jobb i form av hvordan bilene oppfører seg. Kjøringen i seg selv kan føles som en kombinasjon av en realistisk bilsimulator på asfalt, og situasjoner som oppstår i spill som Wreckfest; her får jeg positive poeng for «Dirty overtakes», og det er ingen straff for å kræsje inn i motstanderne. Det er vanskelig å si om dette er tilfellet når spillet blir utgitt, men notatene vi fikk vedrørende denne forhåndstesten sa ingenting om det slik at jeg vil anta det er likt også når fullversjonen kommer.

Totalt sett viser Project CARS 3 mye potensiale, men det er mye jobb som må gjøres før utgivelse. Jeg ser frem til at det kommer på PC, PS4 og Xbox One den 28. August, og selv om jeg møtte på noen utfordringer under denne testen ser jeg frem til å gi det en ny prøvekjøring.

