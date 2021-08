Project Downfall - Forspill

Galskap er en av de oppbrukte spilltropetrusene som begynner å få en del hull i seg. Når de er på så slipper man unna en god del forklaring. Hvorfor opplever man spillsekvensene stykkevis? Fordi du er gal og har ikke sovet på flere dager! Hvorfor mister man våpnene ved hvert bidige nivå? Fordi du er gal og mister dem på veien! Hvorfor er «skal du pumpes» skjært inn i ramma til senga di? Fordi TripAdvisor rangerte dette som det billigste BnB'et i Lakselv!

Project Downfall er det seneste prosjektet til MGP Studios, et utviklerteam bestående av to - i deres ord - overarbeidede personer. MGP Studios kan ikke klandres for å være sjangertrettende, der de tidligere har sneiet innom sidescroller-racere og pek-og-klikk-eventyr. Etter Steam å dømme har de også et beat-em-up i vente, dog var det ventet i fjor. De er glade i cyberpunk-estetikken ettersom den også har kledd det førnevnte pek-og-klikk-spillet Sinless, og det gjør den for så vidt i Project Downfall også.

Spillet har vært gjennom en del iterasjoner i sin tid som early access, og er nå i sin tjueførste. Project Downfall er ingenting om ikke direkte, der det i trailere lover tolv forskjellige avslutninger, et "Sanity"-system, komboer, ødeleggelse, fiender og tabletter i mengder som ville fått Rush Limbaugh til å rødme. Dette tror jeg sannelig på også, for det første som møter meg i det spillet starter er den brå måten et dunkende synthwave-lydspor starter.

Det skal selvsagt understrekes at spillet er under arbeid, og at dette ikke nødvendigvis er representativt av det ferdigstilte produktet. I det minste håper jeg det, for det er mer enn nok småplukk å ta i.

Spillets trailer gjorde det visuelle noe tiltalende, men nå som jeg faktisk sitter med det merker jeg hvor problematisk det blir. Scanlinjene over skjermen, ment å simulere en CRT/VHS-effekt, gjør det stundom vanskelig å forstå hva jeg ser på. Dette er ikke så mye et problem i leiligheten man starter i, men det blir et tempobrytende problem for nivåene når tussmørke og blendende neon gjør det vanskelig å skjelne mellom stemningslys og veien frem. Dette kan heldigvis justeres bort under innstillinger, men dette til tross evner Project Downfall å faktisk se litt pent ut mellom slagene.

Det spillmekaniske bærer preg av å hente veldig mye inspirasjon fra andre elskede spill. Fiendene er animert som 2D-sprites, noe som i og for seg er litt stilig og passende på en 'shooting gallery'-aktig måte. Kombinert med de forsettelig forstokkede animasjonene trekkes også assosiasjoner til Doom. Tempoet er høyt, og spillet gjør et poeng av å påpeke hvor sårbar du er. Av og til kan det være snakk om ett skudd før du er nede for telling, men du er heldigvis raskt tilbake på beina igjen. For å gi deg et overtak har styresmaktene supplert befolkningen med tabletter, og ved å selvmedisinere like før en skuddveksling oppnår man en slags bullet time-effekt.

Dette høres jo unektelig veldig Doom/Hotline Miami/Katana Zero-aktig ut på måter jeg stundom syns skrider over grensen til inspirerende over i hagen til derivativt, men moro er det jo for så vidt. Det er riktig så tilfredsstillende å kaste en tom pistol i ansiktet på noen, før man hiver nedpå tabletter og sparker et bord i fyren ved siden av og bruker hagla hans for å tømme resten av lokalet for liv. Det er ikke rart - det er bare galskap!

Årvåken over faktumet at en betatesters plikt er å finne måter å ødelegge spillet på klarte jeg nettopp det. Da jeg kom til t-bane-nivået befant alle fiendene seg på andre siden av perrongen, så ingenting stoppet meg fra å stå bak søyler eller i trappa for å ta folk av dage. Kanskje like greit siden nivået i seg selv er vanvittig vanskelig, men kanskje trenger denne delen litt finpuss.

Det kan også hende at det er en historiedel her inne et sted, men som nevnt er dette legemiddelindusert galskap, og jeg forstår egentlig ikke hvorfor akkurat dette er dagen for å bli Rorshach Wick. Butikksiden på Steam legger til grunne en ny voksende supermakt som truer EU, men det er ikke noe som gjør seg veldig merket gjennom demoen. Ett narrativt grep som forsvinner like fort som det kommer er at hjernen din, kalt savoir-vivre (fra fransk: dannelse/manerer) snakker med deg mellom blodorgiene. Kanskje dette blir et forsøk på å trekke et skille mellom sivilisert oppførsel og barbarisk blodbad. Dog merker jeg ikke at dette etableres på noen betydningsfull måte gjennom demoen, men kanskje er dette noe som endrer seg etter hvert.

Project Downfall har foreløpig ingen offisiell lanseringsdato, og forblir trolig i early access inntil videre. Det spillmekaniske sitter forholdsvis greit, og er høyfrekvent nok til å ikke være irriterende. Hvis det er noe jeg håper å se videre er det visuelt finpuss og et sterkere narrativt fokus hvor karakterens vordende galskap ikke blir en krykke for å unndra seg ansvaret med å kontekstualisere volden. Selv porno trenger en fortelling, ikke sant? Ikke sant?!