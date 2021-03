Prøv Hitman 3 gratis

Du ser på Annonser

IO Interactive har for vane å tilby gratis "Starter Pack"-er for de nyeste Hitman-spillene sine, og gledelig nok er det nå Hitman 3 sin tur i dag...selv om det er noen haker.

Hitman 3 Free Starter Pack kan nemlig lastes ned nå, og lar deg spille åpningsbanen i Dubai, Hitman 2 sitt Nightcall-oppdrag i New Zealand og opplæringsdelen i ICA Facility. Det som gjør dette litt mer komplisert enn håpet er at du ikke kan nyte dette i evig tid, for Dubai-banen blir i første omgang kun tilgjengelig frem til den 5. april.

En av grunnene til dette er at utviklerne stadig vil endre på hva som følger med i pakken, så etter hvert som tiden går skal det bli mulig å prøve ut andre områder, Elusive Targets og annet type innhold. Derfor er det greit å laste ned denne "demoen" så raskt som mulig slik at du faktisk får sjekket om det beste spillet i trilogien er noe for deg eller ei.