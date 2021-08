Prøv Tales of Arise gratis neste uke

Stefan har altså vært heldig nok til å få spille litt av Tales of Arise, men du trenger heller ikke å vente helt til den 10. september.

Bandai Namco avslører at en utvidet utgave av Tales of Arise sin E3-demo blir tilgjengelig på konsollene den 18. august. Her vil du få mulighet til å utforske en stor del av Elde Menancia-området, noe som også betyr en rekke kamper mot ulike fiender. I motsetning til E3-utgaven vil denne demoen også by på noen sideoppdrag og dialoger, så det høres ut som om dette blir en god indikasjon på om spillet er noe for deg eller ei.