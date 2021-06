Tales of Arise - forhåndstitt

Den japanske rollespillserien Tales har aldri kommet på høyde med verken Dragon Quest eller Final Fantasy når det gjelder popularitet eller salgstall, men den har likevel klart å by på noen solide spillopplevelser helt siden Tales of Phantasia ble lansert i 1995. I løpet av seriens 25-årige historie har den levert fanfavoritter som Tales of Symponia til GameCube og Tales of Vesperia til Xbox 360. Andre solide titler inkluderer Tales of Xillia og Tales of Berseria, som også har bydd på solide actionrollespillopplevelser.

Tales-serien har imidlertid til gode å skimte med en tittel som har blitt utviklet kun for PlayStation 4-og Xbox One-generasjonen. Det siste spillet vi fikk servert er Tales of Berseria, som fikk både PS3- og PS4-versjoner da det ble lansert i Japan i 2016 (den vestlige lanseringen i 2017 droppet PS3-versjonen). Alderdomstegnene til grafikkmotoren har dermed vært ekstra tydelig for de nyere spillene i serien. Tales of Berseria hadde et helt greit utseende og design, men sammenlignet med andre spill med animeestetikk er det tydelig at spranget opp fra forrige konsollgenerasjon ikke var like monumentalt som det kunne og burde ha vært.

Med Tales of Arise er det helt åpenbart at kvalitetssikringen står øverst på prioriteringslista til Bandai Namco. Etter å ha testet en demo på rundt 30-40 minutter er det tydelig at utviklerne har brukt ventetiden godt, og de som har ventet i fem år på et nytt Tales-spill kan forsikre seg om at ventetiden ser ut til å være verdt tålmodigheten.

I demoen ble jeg plassert på et punkt i spillet som ifølge Bandai Namco skal være et sted mellom ti og tjue timer uti spillet, hvor jeg hadde alle spillets seks hovedrollefigurer til disposisjon. Dermed fikk jeg mulighet til å veksle mellom de ulike rollefigurene spilleren etter hvert vil få med i reisefølget sitt. Fra tidligere presentasjoner har vi så vidt stiftet bekjentskap med hovedrollefigurene Alphen og Shionne, som er representanter for de to landene som står sentralt for handlingen i spillet, men demoen introduserte meg også for resten av reisefølget. De ulike rollefigurene representerer ulike klasser og angrepsmønstre og byr dermed på en god balanse i partiet ditt.

Som tidligere Tales-spill kan du kun ha fire aktive medlemmer i partiet ditt, men det betyr ikke at de to inaktive medlemmene sitter på sidelinja og spiser popcorn av den grunn. I kampens hete styrer man sin foretrukne rollefigur, mens de øvrige lagkameratene kan bidra med støtteangrep underveis. Når støtteangrepene er tilgjengelige kan man aktivere disse ved hjelp av styrekorset på håndkontrollen. Den fine nye funksjonen i Tales of Arise er at man også kan aktivere støtteangrep fra de to medlemmene som ikke deltar aktivt i kampen.

Kampsystemet vil være velkjent for Tales-veteraner, men Tales of Arise ønsker å være et spill som åpner dørene for både nye og gamle spillere. Dette gjør at det actionfylte kampsystemet har blitt vesentlig forenklet. Monstrene vandrer fritt rundt på kartet, og når man går bort til dem går man over i en kampscene hvor alle venner og fiender befinner seg innenfor en sirkel. Her kan man bevege seg fritt og bruke standardangrep, vike unna fiendens slag eller benytte såkalte Artes. Artes er en gjenganger for Tales-serien og inkluderer spesialangrep eksklusive til den enkelte rollefiguren, enten det er snakk om fysiske eller magiske angrep. Man har tre Artes utstyrt til enhver tid som alle er knyttet til hver sin knapp på håndkontrolleren. Over helsemåleren kan man se hvor mange Artes-angrep man har til disposisjon, og går man tom tar det ikke lang tid før disse fylles opp igjen i løpet av kampen.

I beste japanske rollespillstil er Artes-angrepene gjerne fulle av effekter og lyd, men dette ser aldri ut til å ha en negativ effekt på spillets ytelse. Flyten i det hele er god, og til tross for høyt tempo med mye action underveis mister man verken kontrollen eller oversikten i kampens hete. Kontrollsystemet har fått noen enkle justeringer som gjør det lettere å holde kontroll på kaoset, og de som eventuelt har lagt fra seg Tales-spill tidligere på grunn av uoversiktlige kamper bør vurdere å dyppe tærne i Tales-vannet igjen denne gangen. Det strømlinjeformede kontrollsystemet vil uten tvil gjøre det lettere for nykommere å sette seg inn i spillet, og det er nå mye lettere å holde styr på alt som skjer i kampen til tross for ramsalt action og effektfyrverkeri.

Et annet element som går igjen fra tidligere Tales-spill er musikken, nærmere bestemt musikken til komponisten Motoi Sakuraba. For de fleste lesere er nok Sakuraba mest kjent for sitt bidrag til Dark Souls-trilogien, men han har også bidratt med musikken til så å si samtlige Tales-spill i seriens 25 år lange historie. Demoen har et musikals preg som unektelig bærer preg av Sakurabas stil når det kommer til sjanger og instrumentvalg, og som vanlig klinger det svært godt både i kampens hete og mens man vandrer rundt på verdenskartet. I kampene kunne demoen diske opp med toner og rytmer som gir deilige assosiasjoner til spanske breddegrader og band som Gipsy Kings, noe som slettes ikke er feil. Hvis resten av spillet kan skimte med lignende kvalitet kan vi fort snakke om et lydspor som vil engasjere flere spillere.

Det området der Tales of Arise har fått det største ansiktsløftet er uten tvil på den visuelle fronten, og det er også her Bandai Namco har lagt ned mest arbeid og gjort flest justeringer. Tidligere Tales-spill har blitt utviklet ved hjelp av en intern grafikkmotor som har fått noen nødvendige oppdateringer underveis, men med Tales of Arise er denne lagt til side til fordel for Unreal Engine 4. Ettersom de fleste Tales-spillene de siste årene har sett relativt like ut visuelt sett blir endringen desto mer merkbar denne gangen, men det er helt tydelig at skiftet innebærer et positivt ansiktsløft for Tales of Arise. Omgivelsene og rollefigurene er mye mer detaljerte og levende, detaljnivået i klær og monsterdesign er vesentlig skarpere, bevegelsene er bedre og den animerte stilen føles mye mer levendegjort enn tidligere spill i serien. Animestilen føles mye mer ekte og levende, omtrent på linje med Dragon Quest XI, Ni no Kuni II: Revenant Kingdom eller den litt eldre Sega-tittelen Valkyria Chronicles. De seks hovedrollefigurene har et tiltalende design med mange stilige detaljer i klær, våpen og rustninger, og det gir absolutt mersmak allerede etter første minutt med demoen. Det skal nevnes at det var noe smårusk på det grafiske området underveis, som et lite fall i bildefrekvens og teksturer i naturen som poppet opp litt senere enn ideelt, men dette kan skyldes både at vi snakker om en demoversjon av et spill fortsatt i utvikling og at spillet ble testet ved hjelp av strømming (nettforbindelsen min hadde ping på ca. 35ms, som var høyere enn det anbefalte nivået på 20ms).

En sentral del av ethvert japansk rollespill er og blir rollegalleriet. Selv om alle seks hovedrollefigurene var til stede i partiet er det vanskelig å bedømme dem ut ifra en kort demo på 30 minutter, ikke minst fordi testen inneholdt lite dialog eller historierelatert materiale. Designet av de seks hovedrollefigurene er som nevnt ganske tiltalende, og de små replikkene de utveksler seg imellom etter hver kamp ga en liten følelse av hva vi har i vente, men det blir interessant å se mer av dette når spillet lanseres i sin helhet. Demoen ga meg også mulighet til å teste spillet både på engelsk og japansk (og nok tid til å kjøre gjennom demoen på begge språkene), men med bare 30 minutters varighet er det ikke mye grunnlag for å si så mye om den helhetlige kvaliteten på stemmeskuespillet. Det lille jeg fikk høre fungerte godt på hvert sitt språk, så her tror jeg man vil få en god opplevelse uavhengig av språklige preferanser.

Etter en lang pause og en aldri så liten dose av rekonstruksjon er Tales of Arise spillet som skal gi Tales-serien et etterlengtet comeback. Ventetiden har vært lang, men forhåndstitten gir absolutt håp om at ventetiden har blitt brukt godt og til det beste for spillerne. Det aller meste her gjør meg sulten på mer, enten det er snakk om designet, det visuelle løftet eller det engasjerende kampsystemet som nå føles enda mer tilgjengelig. At spillet også vil lanseres til de nye konsollene åpner for at dette kan bli et svært godt japansk rollespill å leke seg med, og selv føler jeg meg nå enda mer klar til å gi meg i kast med spillet når det lanseres 10. september.