PS Plus vil tilby flere PS5-spill gratis fra januar 2026

I går hørte vi om et nytt parti med PlayStation Plus månedlige spill som kommer neste uke. Mens mange fans blir begeistret for tilleggene de kan gjøre til biblioteket sitt hver måned, har noen kritisert Sony for å fokusere for mye på PS4-titler med disse gratis spillene og PS Plus-spillkatalogen som er tilgjengelig for Extra- og Premium-medlemmer.

Dette vil imidlertid snart endre seg, for ifølge bloggen som kunngjorde de månedlige spillene for februar, får vi noen få avsnitt som forklarer at fra neste år vil giveaways endres for å gjenspeile hvor mange PlayStation-spillere som spiller på PS5.

"PlayStation Plus utvikler seg også med denne trenden og vil fokusere på å tilby PS5-titler gjennom den månedlige spill- og spillkatalogfordelen fra januar 2026. Når vi går over til PS5, vil PS4-spill ikke lenger være en viktig fordel og vil bare av og til bli tilbudt for PlayStation Plus Monthly Games and Game Catalog fra januar 2026. Vi kan fortsatt tilby titler som kan spilles på både PS4- og PS5-konsoller etter denne datoen, " står det i blogginnlegget.

Innlegget bemerker at dette ikke vil endre spillene du allerede har, og som vi kan lese i uttalelsen ovenfor, vil det fortsatt være noen PS4-spill inkludert i ny og ne, men med oss som er seks år inn i PS5-generasjonen når 2026 ruller rundt, virker det rettferdig å fokusere på titler fra den nåværende generasjonen nå.

Dette er enda en stor endring Sony gjør i hvordan online-tjenestene fungerer. I går ble det også kunngjort at PSN-kravene fjernes fra noen av Sonys enspillerutgivelser på PC, noe som endelig åpner dem opp for godt over 100 land.