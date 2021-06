PS Plus-versjonen av Greedfall kan ikke oppgraderes til PlayStation 5

Etter suksess på PC, PlayStation 4 og Xbox One lanseres Greedfall i morgen (30. juli) til både PlayStation 5 og Xbox Series. Som tidligere rapportert kommer de som har spillet til PlayStation 4 og Xbox One til å få en kostnadsfri oppgradering, men det viser seg at det er et unntak her.

I februar var Greedfall et av PS Plus-spillene, og nå har den offisielle Twitter-kontoen for spillet spesifisert at: "the free version obtained by the PS+ subscription is not eligible for the free upgrade to the PS5 version". De legger tilføyer også at Xbox Game Pass-versjonen derimot får oppgraderingen til Xbox Series uten ekstra kostnad.