Pulisic feirer målet med å danse Donald Trump-dansen: Politisk statement eller bare en meme-trend?

Christian Pulisic, den amerikanske kantspilleren som spiller for AC Milan og er kaptein for det amerikanske landslaget, scoret to mål i går i en viktig seier for USMNT (USAs herrelandslag i fotball) mot Jamaica, som hjelper dem med å kvalifisere seg til semifinalen i Concafac Nations League.

Kampen endte 4-2, med en samlet poengsum på 5-2, og bekrefter Pulisic som en av Nord-Amerikas beste målscorere i historien og en av Serie A sine mest ettertraktede spillere akkurat nå, med rykter om en retur til Premier League.

Målfeiringen hans er imidlertid det folk flest snakker om. Etter målet imiterte han Donald Trumps virale dans. Tre andre lagkamerater imiterte den lille dansen, noe som utløste en debatt på sosiale medier.

Er det et blunk til Trumps nylige retur til Det hvite hus? Avhengig av hvilken side av det polariserte amerikanske politiske spekteret de tilhører, er noen USMNT-fans flaue, mens andre jubler over hans tilsynelatende politiske uttalelse.

Donald Trumps dans er allerede et viralt meme

Andre fans lar imidlertid tvilen komme ham til gode. "Det er et meme. De vokste opp i en meme-verden. De hopper bare på bølgen. Som med de fleste velgere, vet de sannsynligvis ingenting eller har svært grunnleggende kunnskaper om politikk", skrev Will Renegar på Twitter.

Og det kan være tilfelle for noen mennesker: Det er ikke bare en Pulisic-greie. De siste dagene har flere andre idrettsutøvere imitert Trump, deriblant UFC-fighteren Jon Jones (foran Trump selv) og flere utøvere fra NFL.

"Jeg har sett alle gjøre det. Jeg så UFC-kampen i går kveld, og Jon Jones gjorde det. Jeg liker å se på UFC, så jeg så det, og syntes det var kult", sa Las Vegas Raiders Brock Bowers, ifølge Politico.