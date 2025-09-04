Quarter Up ønsker at Invincible VS skal være "autentisk" og en "evolusjon fra serien"

HQ

Neste år blir nok et spennende år for kampspillfans, ettersom vi kan forvente at flere tag-krigere gjør sin ankomst. Et slikt eksempel kommer fra Quarter Up og bruker Invincible -universet som grunnlag. Dette spillet er kjent som Invincible VS, og som en del av Gamescom hadde vi sjansen til å gå hands-on med spillet og å snakke med dets utøvende produsent (og medstifter av Quarter Up) Mike Willette.

I løpet av intervjuet spurte vi hvordan utvikleren navigerte for å skape et prosjekt i Invincible -universet, og hvordan det var å jobbe med Robert Kirkman og til og med teamet bak den animerte serien Prime Video.

Willette forklarte oss: "Vel, for oss er det som om vi alltid ønsket å være autentiske. Serien er en videreutvikling av tegneseriene, og vår idé var at vi skulle være en videreutvikling av serien. Så vi tar ting fra 2D, og vi må oversette dem til 3D. Og det er sannsynligvis noe av det vanskeligste du kan gjøre, for det er visse ting du kan jukse med i tradisjonell animasjon. Og jeg tenker at det kan vi ikke jukse med i 3D."

Han fortsatte med å legge til: "Battle Beast er et veldig godt eksempel som jeg bruker, fordi han har en pansret rustning, og han har elementer i skjørtet og alle disse tingene som må bevege seg på en bestemt måte. Så du prøver å følge stilen så tett som mulig. Du er ærbødig overfor den, men du tar forskjellige designbeslutninger slik at de fungerer veldig bra i 3D. Og så deler du disse ideene. Og så sier de: "Det ser virkelig fantastisk ut. Det fungerer kjempebra. Eller har du vurdert å gjøre noe litt annerledes?

"Men alt i alt har det vært et veldig sunt forhold der vi har hatt gode, sterke tilbakemeldingssløyfer. Og vi har spilt spillet sammen. Alle får sjansen til å se alt det kule som kommer ut. I motsetning til andre studioer jeg har jobbet i tidligere, har vi direkte tilgang til det kreative teamet. Så det er ulikt noe annet jeg har opplevd før. Det er virkelig flott."

Vi spurte også om fremveksten av tag fighters og hvordan Quarter Up posisjonerer Invincible VS slik at det føles unikt sammenlignet med Arc System Works' Marvel Tokon: Fighting Souls og Riot Games' 2XKO.

Willette uttalte: "På den tiden hadde det ikke vært noe annet stort tag battle-kampspill på markedet. Og se og se, store sinn tenker likt. Og så har vi de fantastiske folkene hos Riot som lager 2XKO. Og så har vi også det fantastiske teamet hos Arc Systems som lager Marvel Tokon. Men vi er alle forskjellige. Det er som om vi alle har våre egne individuelle innfallsvinkler til det som er et veldig kult tag battle-kampspill.

"Så for oss handler det egentlig om lagsynergien, det aktive tag-systemet, toveis-interaksjonen. Så når jeg forsvarer meg eller blir truffet, følger jeg fortsatt med. Jeg ser ikke på en lysbildefremvisning. Jeg tenker på motspillet og samspillet, lesningene jeg skal gjøre, agnet jeg skal legge ut for å prøve å få noen til å gjøre noe, til å reagere på noe, slik at jeg kan sette dem opp for en virkelig stor kombinasjon. Vi liker virkelig den dynamikken. Vi håper alle liker det de har sett og spilt så langt, og vi gleder oss til å vise dere mer."

Ta en titt på hele intervjuet nedenfor for å få mange flere detaljer om Invincible VS, som forventes å lanseres i 2026 på PC, PS5 og Xbox Series X/S.