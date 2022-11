HQ

Det har bare gått litt over et år siden vi fikk nydelige og morsomme Ratchet & Clank: Rift Apart, men det har faktisk gått nøyaktig 20 år siden det første spillet ble lansert i USA. Dette må selvsagt feires.

Insomniac har bestemt seg for å gjøre dette ved å gi alle som eier Ratchet & Clank: Rift Apart en gratis Armor Pack i dag. Denne lar oss pynte Rachet og Rivet med drakter inspirert av Going Commando, A Crack in Time, Quest for Booty, Deadlocked og på en måte Secret Agent Clank.