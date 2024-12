Rainbow Six: Siege vil være til stede på Esports World Cup

HQ

Tidligere i dag fortalte vi deg om hvordan Dota 2 har blitt låst inn som det sjette spillet som vises på Esports World Cup, og nå kan vi legge til det med en annen bekreftelse.

Etter Call of Duty (Black Ops 6 og Warzone 2.0), Honor of Kings, Garena Free Fire, Street Fighter 6, og Dota 2, vet vi nå at Rainbow Six: Siege vil være vertskap for en turnering på den store festivalen som vil skje i løpet av en ubekreftet dato sommeren 2025. En rimelig gjetning, basert på de to siste EWC-festivalene, er at arrangementet vil bli lagt til juli og august.

Vi vet ennå ikke om dette Rainbow Six: Siege -arrangementet vil bli innlemmet i hovedkonkurranseplanen for spillet, eller om det i stedet vil være et tredjeparts invitasjonsoppsett. Uansett vil vi uten tvil ha bekreftelse på saken i månedene som fører opp til den.