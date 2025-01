Raphinha sjokkerer spansk presse med uttalelse om Dani Olmo og Pau Víctor, men legger til at han "ikke angrer"

HQ

Raphinha, den brasilianske landslagsspilleren og FC Barcelonas nest beste målscorer etter Lewandowski, snakket med pressen tirsdag, før dagens kamp mot Athletic Bilbao i den spanske supercupen (20:00 CET, her ser du hvordan du ser den). Og ble naturlig nok spurt om situasjonen rundt Dani Olmo og Pau Víctor, som ikke får spille av LaLiga og det spanske fotballforbundet, i påvente av et føre-var-tiltak klubben har bedt den administrative sportsdomstolen om.

Til tross for at han som spiller ikke har noe å si i disse sakene, akkurat som Hansi Flick ("vi vet like mye som deg", sa han), ble han spurt mye om saken, og sa at dette er vanskelige tider for spillerne, og som et lag jobber de for å hjelpe dem gjennom dem.

Helt på slutten av det 15 minutter lange presseintervjuet ble han spurt om denne situasjonen kan påvirke resten av spillerne. "Ja, jeg kan ikke si noe annet", og sa en setning som sjokkerte journalistene. "Hvis jeg var i en annen klubb og så situasjonen til Pau og Dani, ville jeg kanskje tenkt på om det ville vært bedre å være her".

Han sa imidlertid at han ikke angrer på at han er i Barça: "Da jeg kom hit, visste jeg hvordan situasjonen i klubben var, at jeg hadde en sjanse til å spille i denne drakten. Jeg ventet til siste øyeblikk, og jeg angrer ikke på noe."