Rapport avslører påstander om urovekkende arbeidsforhold og overtid hos Blades of Fire-utvikler

HQ

En ny rapport peker på at arbeidskrise førte til lengre arbeidsdager uten skikkelig kompensasjon hos Castlevania: Lords of Shadows- og Blades of Fire-utvikleren MercurySteam. Ansatte hevder at arbeidsmoralen i teamet ble påvirket av denne praksisen, som førte til uoffisielle, lengre arbeidsdager.

Rapporten kommer fra det spanske nettstedet 3DJuegos, som hevder at en rekke HR-retningslinjer ble innført i begynnelsen av året. I januar ble det innført en ny arbeidsplan kalt DIJ, som i hovedsak gikk ut på flere timer uten tydelig ekstra lønn.

Systemet innebar en ekstra arbeidstime per dag, men de ansatte forteller at mange ble presset til å legge til en ekstra time på toppen av dette. Hovedbegrunnelsen var angivelig "produksjonsbehov". Ikke alle avdelinger fikk de samme reglene, noe som førte til rapportert kaos hos utvikleren, ettersom selv teamlederne som håndhevet disse endringene, ikke hadde noen klar idé om hva de egentlig gikk ut på. Ingenting ble noen gang gjort offisielt eller skrevet ned i klare ordelag.

"Først sa de at de ekstra timene var helt obligatoriske, uten å skille mellom DIJ-timene og de nye, og de snakket om behovet for overtid som om vi befant oss i en slags krise", sa en ansatt (via GamePressure). "De brukte et overdrevet språk for å beskrive selskapets situasjon - men også for å dekke over det faktum at de foreslo ustrukturerte og uregulerte tiltak. De fortalte oss at overtid ville bli tildelt etter behov, selv om overtid ifølge loven må registreres og avtales av begge parter ... og det ikke fantes noe system for det."

Til tross for at MercurySteams siste utgivelse ble presset til det ytterste for å få spillet ut, klarte ikke MercurySteam å tiltrekke seg publikum, og Blades of Fire nådde ikke opp til de kommersielle forventningene. Vi får se hva som venter studioet i fremtiden.