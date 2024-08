Rapport: Black Myth: Wukong er ikke på Xbox på grunn av en Sony-eksklusivitetsavtale

HQ

Bare to måneder før Black Myth: Wukong ble utgitt, ble det kunngjort at Xbox-versjonen hadde blitt forsinket. Den gang ble det vagt nevnt at det hadde vært et sertifiseringsproblem, men siden den gang har vi ikke hørt noe. Så når kommer det til Microsofts konsoll?

Det svaret er tilsynelatende mer komplekst enn vi trodde, og tilsynelatende kan det være en lang forsinkelse, for ifølge Forbes, IGN og Windows Central-redaktør Jez Corden (via Threads) - blant andre - er det Sonys feil at spillet ikke har kommet til Xbox. I stedet hevder de at den kinesiske utvikleren Game Science og Sony inngikk en eksklusivitetsavtale.

Det gjenstår å se hvor lenge Sony kjøpte eksklusivitet, for først etter det kan det bli snakk om en Xbox-versjon. Verken Microsoft eller Sony har kommentert denne saken, men vi bemerker at Black Myth: Wukong har vært en stor suksess, så dette trekket har definitivt blitt følt av Microsoft.

Hvordan ser du på denne typen avtaler, bør ressursene brukes på noe annet i stedet, eller er det en god tilnærming med tredjepartseksklusiver?