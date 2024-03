Rapport: Bungie frykter flere oppsigelser, Sony er ikke fornøyd med selskapet

HQ

Bungie har nok en gang vært i overskriftene den siste tiden av en rekke forskjellige og for det meste ikke positive grunner. I tillegg til at en YouTuber ved navn Aztecross på Destiny delte en anonym e-post med publikummet sitt om at Sony ikke har vært imponert over Bungie siden oppkjøpet, og at frustrasjonen for det meste var rettet mot lederne som styrer skuta, ble det også nevnt at Destiny 2 skal gjennomgå endringer i inntjeningen i et forsøk på å gjøre det mer lønnsomt. Dette siste punktet skal inkludere endringer foreslått av Sonys japanske ledelse, noe som kan føre til at mange av utviklingsteamene hos Bungie blir revet fra hverandre som en del av en reformasjon.

Denne informasjonen er selvsagt ikke bekreftet, så du må ta den med et stort forbehold, men den kommer samtidig som IGN også publiserte en rapport om frykt for oppsigelser og endringer i Marathon -teamet.

Nærmere bestemt sies det at Marathon-utviklingsteamet nylig gjennomgikk en lederendring, der spilldirektør Christopher Barrett ble fjernet fra rollen og erstattet av tidligere Valorant-regissør Joe Ziegler.

I tillegg opplyses det at Bungie bruker mye ressurser på å gjøre Marathon klar til lansering, og at spillet har gjennomgått noen endringer, blant annet ved å fjerne det tilpassede spillerelementet til fordel for en liste med valgbare helter.

Det skal sies at Destiny 2: The Final Shape fortsatt er førsteprioritet hos Bungie, men på grunn av et budsjett som angivelig ikke går opp, frykter utvikleren permitteringer, og en ikke navngitt kilde går så langt som å si at "noe må skje for å dempe kostnadene med mindre The Final Shape gjør det så bra at det dekker gapet og folk kan gå over til Marathon."

Til slutt ble det også sagt at det forventes en lederflukt hos utvikleren sommeren 2026, når den siste utbetalingen for Sony-oppkjøpet av utvikleren kommer, noe som ytterligere tyder på at det er uro i studioet i horisonten. Alt dette mens Destiny 2 sies å ha "underprestert betydelig" i fjor.

Bungie gjennomgikk selvfølgelig permitteringer relativt nylig, omtrent samtidig som The Final Shape og Marathon begge ble forsinket.