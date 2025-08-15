Rapport: Call of Duty: Black Ops 7 lanseres i midten av november

HQ

Vi forventer at Activision og Treyarch vil sette en fast dato på Call of Duty: Black Ops 7s lansering på Gamescom Opening Night Live neste uke, når tittelen vil være til stede og vil bli vist frem i større detalj. Det er imidlertid ikke mye som klarer å holde seg hemmelig i spillindustrien i disse dager, og for dette formål har en rapport gjort rundene som snakker om lanseringen av skytespillet og også hvilke plattformer det kommer til å komme på.

I henhold til den vanligvis pålitelige Dealabs, er det nevnt at Call of Duty: Black Ops 7 vil debutere 14. november, og når det gjelder plattformene, bør vi bare forvente de vanlige lovbryterne. Dette inkluderer PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PS4 og PS5. Til tross for hyppige kommentarer og løfter om å bringe Call of Duty til Nintendo-konsoller som en del av mega $ 68.7 milliarder dollar Microsoft-Activision Blizzard fusjon, bør vi ikke forvente at Black Ops 7 skal lanseres på Switch 2 - selv om dette ikke utelukker en eventuell port ...

Når det gjelder prispunkter, bemerker rapporten at spillet vil målrette € 79.99 for en fysisk utgave (med en plate!). Det nevnes ikke direkte om de fysiske utgavene, i likhet med noen av spillene på Nintendo Switch 2, kommer til å bli dyrere enn de heldigitale alternativene.

Til slutt bemerkes det at forhåndsbestillinger av spillet vil starte kort tid etter kunngjøringen på ONL 19. august, med det lanseres også, som kjent, på Game Pass på dag én.