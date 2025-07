Rapport: EA-sjefer ønsker å se Battlefield 6 nå 100 millioner spillere

HQ

EA elsker å sette lista astronomisk høyt. Det er kanskje en grunn til at mange av de siste spillene ikke har levd opp til forventningene, som nylig EA Sports FC av alle ting har ikke truffet de høydene utgiveren ønsker, mens Dragon Age: The Veilguard blir sett på som en megaflopp til tross for at den ganske raskt oversteg en million solgte enheter. Man skulle tro at de høye herrer i selskapet ville lære av dette og sette seg mer fornuftige mål, men det gjør de tydeligvis ikke, i hvert fall ikke hvis man skal dømme etter en fersk rapport om Battlefield.

Ars Technica har publisert en rapport som hevder at EA-ledere ønsker å se det kommende Battlefield 6 - som vi kaller det for tiden - nå 100 millioner spillere. Som referanse vil det se det gå tå-til-tå med Call of Duty, noe som franchisen egentlig aldri har klart å gjøre.

Det morsomt gale med denne rapporterte forventningen er at til og med EA-ansatte ser ut til å innse dens nytteløshet, med en som sier: "Åpenbart har Battlefield aldri oppnådd disse tallene før. Det er viktig å forstå at over omtrent samme periode har 2042 bare fått 22 millioner, " og en annen legger til, "Battlefield 1 - det mest vellykkede spillet i serien etter antall - hadde oppnådd "kanskje 30 millioner pluss."

Riktignok går EA større enn noensinne for Battlefield 6, og skisserer et rapportert budsjett på rundt 400 millioner dollar for spillet tilbake i 2023, noe som sies å ha blitt overgått for lenge siden.

Uten å høres kynisk ut, virker det som om EA har en annen Dragon Age: The Veilguard på hendene her, da det føles som om vekten Battlefield 6 vil bære på skuldrene kan bare være for stor til at spillet noen gang kan lykkes i EAs øyne.

