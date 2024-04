Rapport: Keanu Reeves spiller Shadow i Sonic the Hedgehog 3

HQ

Mange ble overrasket over hvor god den første Sonic the Hedgehog-filmen var, og med oppfølgeren beviste filmskaperne at suksessen ikke bare skyldtes flaks.

En ting som har bidratt til populariteten, er gode prestasjoner fra stjerner som Ben Schwartz, Jim Carrey og James Marsden, noe som har gjort det enkelt å tiltrekke seg store skuespillernavn, som da det ble annonsert at selveste Idris Elba skulle spille Knuckles. Og nå ser det ut til at Paramount har rekruttert enda et stort navn, ettersom Keanu Reeves angivelig er klar til å spille rollen som Shadow.

Shadow vil dukke opp i den tredje filmen, som får premiere sent i år, men det er dessverre alt vi har å by på for øyeblikket. Med tanke på at Paramount har Avengers-inspirerte planer for Sonic-universet, kan vi nok forvente flere store navn på rollelisten i fremtiden.

Sonic the Hedgehog 3 Innspillingen av filmen ble avsluttet forrige måned, så det er ganske trygt å anta at det ikke blir noen uforutsette forsinkelser, med planlagt premiere 20. desember.

Takk til The Hollywood Reporter