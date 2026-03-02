Rapport: PlayStation ser ikke lenger lansering av enspiller-spill på PC som en prioritet

HQ

Hvis du er en PC-spiller som fortsatt elsker å svinge deg gjennom New Yorks gater som Spider-Man, eller kjempe mot norrøne guder som Kratos, så har vi kanskje noen uheldige nyheter. Det ser ut til at Sony vurderer å trappe ned på singleplayer-utgivelser på PC, og kanskje vil vi ikke se noen store titler komme til plattformen.

Som vi rapporterte om i slutten av forrige uke, trorBloombergs Jason Schreier at Sony-eksklusiver på PC snart kan være en trend fra fortiden. I Triple Click-podcasten sa han "Jeg tror følelsen jeg får er at de trekker seg bort fra å sette sine eksklusive konsollgreier som tradisjonelle enspiller-greier på PC."

Schreier la til at han ikke ville bli overrasket om den kommende Marvel's Wolverine aldri falt på PC. Leaker NateTheHate tilbød også en lignende følelse og sa "beslutningen om å skifte bort fra å støtte PC ble tatt i fjor. Naturligvis kan noen fremdeles slippe (i påvente av hvor langt portene var), men det ser ikke lenger ut til å være en prioritet for Sony fremover.

Live-service-titler vil fortsatt lanseres på PC, slik at Sony kan nå ut til flest mulig spillere, men for de prisbelønte enspilleropplevelsene ser det ut til at du snart må eie en PS5 for å få sjansen til å spille dem.