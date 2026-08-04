Rapport: Snart vil du kunne begynne å digitalisere dine gamle Xbox-spill

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Vi har tidligere rapportert om Xbox-programmet Positron, som vil gjøre det mulig å konvertere gamle plater til digitale lisenser for både PC og Xbox. Dette vil gjøre det mulig å fortsette å spille dem selv om platedrev en dag skulle forsvinne (selv om det ryktes at Project Helix skal inkludere platedrev).

Nå melder Windows Central at det ikke ser ut til at vi må vente særlig lenge på å få vite mer, da det ser ut til at kunngjøringen kommer allerede denne måneden. Alle tidligere Xbox-konsoller unntatt den aller første vil bli støttet (som forhåpentligvis blir lagt til senere, gitt at de har begynt å eksperimentere med støtte for Xbox-spill på PC), men ikke nødvendigvis alle spill, da lisensiering og andre forhold potensielt kan forårsake problemer for visse titler.

Vi krysser fingrene for at dette stemmer, og hvis det er tilfelle, er det på tide å grave dypt i skapene våre for å finne gamle spill som vi kan digitalisere og bevare for fremtiden.