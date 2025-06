Rapport: Stellar Blade 2 kommer til Nintendo Switch 2

HQ

Til tross for at Stellar Blade fortsatt er eksklusivt for PlayStation 5-konsollen, og dette ser ikke ut til å endre seg med det første heller, kan det hende at oppfølgeren kommer til et bredere utvalg av konsoller i fremtiden.

I følge det koreanske Playforum.net har utvikleren Shift Up anskaffet et Switch 2 devkit med sikte på å bringe Stellar Blade 2 til hybridetterfølgersystemet. Rapporten bemerker at arbeidet med en versjon for plattformen allerede har begynt, og at dette bygger på planene om å utvide utover båndene med bare PlayStation.

Men dette er ikke alt. For å markere at Stellar Blade ble en tre millioner selger, kjøpte Shift Up nylig 300 Switch 2 -enheter for å gi bort til sine ansatte som en belønning for den enorme suksessen til spillet, noe som også antas å være en smart måte å sikre Switch 2 -aksjer tidlig og sikre at utviklerne er kjent med teknologien.

Shift Up har benektet alle planer om en Switch 2 utgave av Stellar Blade 2, og forklarte: "Ingenting er bekreftet når det gjelder utviklingen av Nintendo Switch 2."