Stellar Blade er allerede en millionselger på PC

HQ

Å si at fansen har vært desperate etter å spille Stellar Blade på PC, er kanskje en underdrivelse. Spillet har allerede vært utrolig populært på plattformen, så populært at det på Steam nådde en topp på nesten 200 000 spillere samtidig i løpet av helgen, nok til å gjøre det til en av plattformens mest populære titler de siste dagene. Denne suksessen har også slått ut i kommersiell suksess og salgssuksess, ettersom det sørkoreanske nettstedet Ruliweb har rapportert at Stellar Blade allerede er en millionselger på PC.

Faktisk har PC-suksessen også ført til generell suksess, ettersom det har blitt bekreftet at Stellar Blade nå har passert tre millioner solgte eksemplarer på tvers av alle plattformer der det er tilgjengelig (dvs. PC og PS5). Dette viser hvor populært Shift Ups actionprosjekt er, og er en klar indikator på hvorfor en oppfølger har fått grønt lys og blitt prioritert så raskt.

Til referanse tok det PS5-versjonen rundt to måneder å bli en millionselger, så spørsmålet er nå hvor taket ligger for PC-utgaven, som har gått tå-til-tå med Dune: Awakening og Bongo Cat i det siste.